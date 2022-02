Château Versailles Spectacles : Florie Valiquette – Opéra Comique ! Grande Salle des Croisades, 16 mars 2022, .

Château Versailles Spectacles : Florie Valiquette – Opéra Comique !

Grande Salle des Croisades, le mercredi 16 mars à 20:00

Sur des histoires familières où les dieux et les héros ne sont plus les protagonistes, remplacés par des paysans, des nobles et des bourgeois, les livrets créent des intrigues simples et émouvantes, ménageant des effets de surprise qui font rebondir l’action, devenue très théâtrale. Et l’orientalisme permet toutes les fantaisies ! L’arrivée de compositeurs brillants comme Monsigny, Philidor puis Grétry, entraîna des succès extraordinaires, dûs également aux livrets habiles signés de Favart, Marmontel et Sedaine. En 1752 s’installait à Vienne un Théâtre Français destiné aux représentations d’opéra comique, qui connut un succès exceptionnel auprès du public viennois : Gluck composa pour lui des chefs-d’oeuvre, Mozart s’en inspira. C’est ce répertoire brillant, émouvant et léger que la jeune soprano canadienne Florie Valiquette s’attache à défendre aujourd’hui avec la complicité de Gaétan Jarry : le style mozartien ou rossinien doit tant à cette musique française des années 17[…]

Catégorie 2 : 38€ à 45€ Catégorie 1 : 50€ à 60€ Prestige : 85€ à 98€ CATÉGORIE PRESTIGE VIP : Les meilleures places de la salle, le programme et une coupe de champagne offerts. CATÉGORIE PRESTIGE : De très bonnes places, le programme et une c[…]

L’Opéra Comique fleurit en Europe dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, devenant un style lyrique majeur et plébiscité par le public. Paris en fût le berceau dès le début du siècle avec son Th[…]

Grande Salle des Croisades Château de Versailles, 78000 Versailles



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T20:00:00 2022-03-16T21:45:00