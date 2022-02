Château Versailles Spectacles – Bach : Passion selon saint Jean Chapelle Royale

Chapelle Royale, le vendredi 11 mars à 20:00

C’est le pari artistique de Raphaël Pichon, qui insuffle à ses troupes l’énergie folle d’enchaîner trois jours de chefs-d’œuvre. Tout d’abord la Nativité, avec l’exubérant Oratorio de Noël où retentissent les appels joyeux des Bergers dans la nuit du divin enfant. Puis la Passion, dans le poignant récit de saint Jean que Bach rend avec une évidence confondante, et une urgence que ne vient arrêter que la douleur. Enfin, la Résurrection avec la vigueur de l’Oratorio de Pâques, et l’Oratorio de l’Ascension qui clôt en somptuosité la vie terrestre du Christ. Sublime évocation où Bach se montre un maître sans égal.

Catégorie 3 : 42€ à 50€ Catégorie 2 : 63€ à 75€ Catégorie 1 : 88€ à 100€ Prestige : 115€ à 130€ Prestige VIP : 150€ CATÉGORIE PRESTIGE VIP : Les meilleures places de la salle, le programme et une coupe de champagne offerts. CATÉGORIE PRESTI[…]

Et si la vie du Christ tenait en trois concerts, avec la musique sublime de Bach ? Chapelle Royale Château de Versailles, 78000 Versailles

