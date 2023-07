Château Vaux-le-Vicomte : Les soirées aux chandelles ! Château vaux-le-vicomte Maincy, 20 mai 2023, Maincy.

Les soirées aux chandelles reprennent de plus belle au Château de Vaux-le-Vicomte !

Chaque samedi du 20 mai au 30 septembre, et chaque vendredi du 7 juillet au 25 août.

Avec, cette année, des nouveautés hautes en couleurs.

Les 33 hectares du jardin à la française crées par Le Nôtre, l’architecte de Le Vau et les peintres de Le Brun, scintillent sous la lumière de 2000 chandelles.

Le temps d’une soirée, revivez la fête du 17 août 1661, profitez de moments magiques et laissez-vous transporter plus de 360 ans en arrière.

Une restauration d’exception

Vivez des expériences culinaires multiples, avec plusieurs points de restauration : plusieurs ambiances, une offre variée. Mais un point commun entre tous : le fait maison et la qualité des produits. Sur la terrasse de l’orangerie, une vue magnifique sur le château, côtoie les restaurants éphémères. Avec des diners, gastronomiques les samedis soir au Charmilles, et bistronomiques les vendredis soir à la Table de Jean de La Fontaine. Ainsi, que dans les jardin où les visiteurs ont le choix entre les paniers pique-nique chic ou le kiosque qui propose une carte de snaking élaborée*. Le Relais de l’écureuil accueille le public dans une ambiance conviviale et familiale dans une offre de qualité en libre service.

*Réservation obligatoire pour les paniers pique-nique et les restaurants les Charmilles et la Table de Jean de la Fontaine.

NOUVEAUTÉS

Les samedis soir, l’offre « Songe de Vaux » proposée aux grilles d’eaux, permet aux visiteurs de savourer une coupe de champagne et des macarons avec une vue magnifique sur le château tout en écoutant de la musique baroque.

Le vendredi soir, une offre « Afterwork » est proposée, au programme du champagne, bien sûr. Mais cette fois-ci accompagné d’une offre de restauration type braséro, dans une ambiance musicale lounge composée sur mesure pour l’occasion. Un concept ultra tendance dans un cadre d’un autre temps.

Le bar à champagne est ouvert uniquement lors des soirées aux chandelles de 17h à 22h.

Les Jeux d’eaux

Dans les allées somptueuses du jardin, des jeux d’eaux accompagnent les visiteurs, avant le coucher du soleil, pour une touche rafraîchissante. Le réseau hydraulique fonctionne toujours par système gravitaire, comme au XVIIe siècle, ce bijou de l’architecture est parfaitement préservé afin de garantir une immersion totale.

Un feu d’artifice d’or et d’argent

Le domaine met en scène un spectacle son et lumière pour clôturer chacune des soirées aux chandelles : des tableaux pyrotechniques accompagnés de la lecture d’une lettre écrite par La Fontaine à son ami Maucroix relatent la fête du 17 août 1661.

Pour l’occasion, André Dussollier prête sa voix à Jean de la Fontaine, transportant les les visiteurs plus de 360 ans en arrière, lors de cette soirée si fameuse.

Feu d’artifice tiré chaque vendredis et samedis soir aux chandelles à 23h.

Le Dôme

Culminant à plus de 25 mètres, le dôme offre une vue à 360° sur le domaine, un spectacle d’exception s’offre à vous sur le lanternon. Le domaine offre exceptionnellement aux visiteurs de privatiser cet espace, pour un dîner romantique pour deux ou un moment magique à la lueur de la bougie, accompagné de champagne servi par un maître d’hôtel.

Coût : privatisation à partir de 650€. Dîner à partir de 1200€ (entrée/plat/dessert/vins/champagne). Maître d’hôtel et bouteille de champagne inclus.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates et Horaires

Tous les samedis du 20 mai au 30 septembre

Tous les vendredis du 7 juillet au 25 août

De 11h à 21h30 (dernière admission aux guichets)

Réservation obligatoire.

Feu d’artifice de 10 minutes, tiré à 23h.

Jeu d’eau :

Mai – Juin – Septembre : 17h30 – 20h30*

Juillet – Août : 19h-20h30*

*En fonction des réserves d’eau disponibles.

Tarifs :

Plein tarif château et jardin : 22€

Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, enfant de 6 à 17 ans et personne handicapée) : 17,50€

Tarif jardin uniquement : 16€

Gratuit pour les moins de 6ans.

Château vaux-le-vicomte Château de Vaux-le-Vicomte 77950 Maincy

