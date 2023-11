Atelier découverte de plantes et transformation Château Varaignes, 29 novembre 2023, Varaignes.

Varaignes,Dordogne

Atelier pratique : découverte des plantes protectrices de la peau et fabrication d’un soin pour le visage et le corps avec une herbaliste (Viviane de « lo chamin de las erbas ») formée à l’école des plantes de Paris. Sur réservation (15 personnes maximum à l’atelier)..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . EUR.

Château

Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Hands-on workshop: discover skin-protecting plants and create a face and body treatment with an herbalist (Viviane de « lo chamin de las erbas ») trained at the Paris plant school. Reservations required (maximum 15 people per workshop).

Taller práctico: descubra las plantas protectoras de la piel y realice un tratamiento facial y corporal con una herborista (Viviane de « lo chamin de las erbas ») formada en la escuela de plantas de París. Reserva obligatoria (máximo 15 personas por taller).

Praktischer Workshop: Entdeckung der hautschützenden Pflanzen und Herstellung einer Gesichts- und Körperpflege mit einer Kräuterkundlerin (Viviane von « lo chamin de las erbas »), die an der Pariser Pflanzenschule ausgebildet wurde. Mit Voranmeldung (maximal 15 Personen im Workshop).

Mise à jour le 2023-11-20 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin