Festival Contes et Rencontres : Requin chagrin de Clara Guenoun Château Urdy Saint-Pantaléon-les-Vignes, 18 novembre 2023, Saint-Pantaléon-les-Vignes.

Saint-Pantaléon-les-Vignes,Drôme

C’est une prof de français qui intervient auprès d’une classe de 3ème professionnelle en Métallerie-Chaudronnerie. Elle raconte des histoires pour faire corps avec ses élèves, pour souder leurs émotions au plus près des épreuves qu’ils traversent..

2023-11-18 20:00:00 fin : 2023-11-18 22:00:00. EUR.

Château Urdy Domaine Urdy

Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



She’s a French teacher who works with a class of 3rd year metalworkers. She tells stories to be at one with her pupils, to weld their emotions closer to the ordeals they are going through.

Es una profesora de francés que trabaja con una clase de 3º de metalistería. Cuenta historias para conectar con sus alumnos, para acercar sus emociones a las pruebas por las que están pasando.

Sie ist eine Französischlehrerin, die in einer 3. Klasse der Berufsschule für Metall- und Kesselbau unterrichtet. Sie erzählt Geschichten, um mit ihren Schülern eins zu werden, um ihre Emotionen zusammenzuschweißen und die Prüfungen, die sie durchmachen, so nah wie möglich zu erleben.

