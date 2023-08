Journées du patrimoine : Visite guidée du parc du château de Tréprel Château Tréprel, 16 septembre 2023, Tréprel.

Tréprel,Calvados

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les propriétaires du château de Tréprel vous invitent à découvrir leur parc au travers d’une visite guidée. Vous pourrez ainsi admirer la façade ouest du château !.

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-16 21:00:00. .

Château

Tréprel 14690 Calvados Normandie



To mark the European Heritage Days, the owners of Château de Tréprel invite you to take a guided tour of their grounds. You’ll be able to admire the west facade of the château!

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, los propietarios del castillo de Tréprel le invitan a realizar una visita guiada por su recinto. Podrá admirar la fachada oeste del castillo

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals laden die Eigentümer des Schlosses Tréprel Sie ein, ihren Park im Rahmen einer Führung zu entdecken. Dabei können Sie die Westfassade des Schlosses bewundern!

