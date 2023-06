Les Apéros du Château Tour Guillotin Château Tour Guillotin Puisseguin, 30 juin 2023, Puisseguin.

Puisseguin,Gironde

Rendez-vous le vendredi 30 juin de 18h30 à 21h30 pour les Apéros du Château Tour Guillotin à Puisseguin !

Une planche de charcuterie et fromages et 2 verres de vin.

Réservations obligatoires jusqu’à la veille de l’évènement par téléphone ou par mail.

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 21:30:00. .

Château Tour Guillotin

Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us on Friday, June 30 from 6:30 to 9:30 p.m. for the Apéros du Château Tour Guillotin in Puisseguin!

A charcuterie and cheese board and 2 glasses of wine.

Reservations required until the day before the event, by phone or e-mail

Acompáñenos el viernes 30 de junio, de 18.30 a 21.30 h, en los Apéros du Château Tour Guillotin, en Puisseguin

Una tabla de embutidos y quesos y 2 copas de vino.

Reserva obligatoria hasta la víspera del evento, por teléfono o correo electrónico

Wir treffen uns am Freitag, den 30. Juni von 18:30 bis 21:30 Uhr zu den Apéros des Château Tour Guillotin in Puisseguin!

Eine Wurst- und Käseplatte und 2 Gläser Wein.

Reservierungen sind bis zum Vortag der Veranstaltung per Telefon oder E-Mail erforderlich

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Saint-Emilion