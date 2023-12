Soirée truffes | Château Tour des Gendres Château Tour des Gendres Ribagnac Catégories d’Évènement: Dordogne

Ribagnac Soirée truffes | Château Tour des Gendres Château Tour des Gendres Ribagnac, 18 janvier 2024, Ribagnac. Ribagnac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 19:30:00

fin : 2024-01-18 Le Château Tour des Gendres lance comme l’an passé une soirée autour de la truffe. C’est l’occasion parfaite, que ce soit pour trouver une idée cadeau de dernière minute ou simplement pour vous faire plaisir..

Le Château Tour des Gendres lance comme l’an passé une soirée autour de la truffe. C’est l’occasion parfaite, que ce soit pour trouver une idée cadeau de dernière minute ou simplement pour vous faire plaisir.

Le Château Tour des Gendres lance comme l’an passé une soirée autour de la truffe. C’est l’occasion parfaite, que ce soit pour trouver une idée cadeau de dernière minute ou simplement pour vous faire plaisir. Au menu : une dégustation avec des accords mets et truffes, accompagnée de vins du domaine, y compris des millésimes anciens ! N’oubliez pas que le nombre de places est limité, alors pensez à réserver dès maintenant ! Vous trouverez en pièce jointe, le visuel de notre événement. Au plaisir de vous voir prochainement ! *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération* EUR.

Château Tour des Gendres Les Gendres

Ribagnac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Ribagnac Autres Code postal 24240 Lieu Château Tour des Gendres Adresse Château Tour des Gendres Les Gendres Ville Ribagnac Departement Dordogne Lieu Ville Château Tour des Gendres Ribagnac Latitude 44.7583772 Longitude 0.48342396 latitude longitude 44.7583772;0.48342396

Château Tour des Gendres Ribagnac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ribagnac/