Le château Tour des Gendres fête ses vendanges Château Tour des Gendres Ribagnac, 21 octobre 2023, Ribagnac.

Ribagnac,Dordogne

Le château La Tour des Gendres organise sa fête des vendanges !

Au programme : un repas plat et dessert au tarif de 16€.

Sur réservation.

Soirée concert avec le groupe incontournable La Pompa Swing. Venez fêter ce nouveau millésime dans les chais !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération*.

Château Tour des Gendres Les Gendres

Ribagnac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Château La Tour des Gendres is organizing a harvest party!

On the program: a meal with dessert for 16?

Reservations required.

Evening concert with the famous group La Pompa Swing. Come and celebrate this new vintage in the winery!

*Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation*

Château La Tour des Gendres organiza su Fiesta de la Vendimia

En el programa: una comida con postre para 16?

Reserva obligatoria.

Un concierto nocturno con el famoso grupo La Pompa Swing. Venga a celebrar esta nueva cosecha en las bodegas

*El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación*

Das Schloss La Tour des Gendres veranstaltet ein Weinlesefest!

Auf dem Programm steht ein Essen mit Hauptgang und Dessert zum Preis von 16?

Reservierung erforderlich.

Konzertabend mit der unumgänglichen Gruppe La Pompa Swing. Feiern Sie den neuen Jahrgang in den Weinkellern!

*Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden*

