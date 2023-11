Après-midi Noël en famille au Château Toulouse-Lautrec Château Toulouse-Lautrec Saint-André-du-Bois, 3 décembre 2023, Saint-André-du-Bois.

Saint-André-du-Bois,Gironde

Vivez la magie de Noël en famille au Château Toulouse-Lautrec !

Nous sommes ravis de vous inviter à célébrer la saison des fêtes avec nous, tous les dimanches après-midis du mois de décembre pour une expérience originale et variée ! Rejoignez-nous pour des journées spéciales remplies de joie, de rires et de souvenirs inoubliables, pour le plus grand bonheur de vos enfants, avec au programme :

-Pause Gourmande au restaurant avec un coin de jeux pour les enfants

-Atelier écriture des lettres au Père Noël

-Rencontre et séance photo avec le PÈRE NOËL dans la demeure au coin du feu de cheminée de 14h à 16h

-Lecture de contes aux enfants dans la demeure à 15h

De nombreux coffrets de Noël seront également disponibles dans notre boutique (vins / miels / accessoires pour enfants…) !

***.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:30:00. EUR.

Château Toulouse-Lautrec

Saint-André-du-Bois 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Experience the magic of Christmas with your family at Château Toulouse-Lautrec!

We’re delighted to invite you to celebrate the festive season with us, every Sunday afternoon in December, for an original and varied experience! Join us for special days filled with joy, laughter and unforgettable memories, to the delight of your children, with on the program :

-Gourmet break in the restaurant with a children’s play area

-Letter-writing workshop with Santa Claus

-Meeting and photo session with Santa in the house by the fireplace from 2 to 4 p.m

-Storytelling for children in the mansion at 3 p.m

Many Christmas gift sets will also be available in our boutique (wines / honeys / children’s accessories?)!

***

Viva la magia de la Navidad en familia en el Château Toulouse-Lautrec

Estamos encantados de invitarle a celebrar las fiestas con nosotros, todos los domingos de diciembre por la tarde, para vivir una experiencia original y variada Acompáñenos en unas jornadas especiales llenas de alegría, risas y recuerdos inolvidables, para deleite de sus hijos, con el siguiente programa:

-Pausa gastronómica en el restaurante con zona de juegos para niños

-Taller de escritura de cartas con Papá Noel

-Encuentro y sesión de fotos con Papá Noel en la casa junto a la chimenea de 14:00 a 16:00 horas

-Cuentacuentos para niños en la casa a las 15 h

En nuestra tienda también podrá adquirir numerosos lotes de regalos navideños (vinos, mieles, accesorios para niños…)

***

Erleben Sie den Weihnachtszauber mit Ihrer Familie im Château Toulouse-Lautrec!

Wir freuen uns, Sie dazu einladen zu können, die Weihnachtszeit mit uns zu feiern, und zwar jeden Sonntagnachmittag im Dezember mit einem originellen und abwechslungsreichen Erlebnis! Begleiten Sie uns an besonderen Tagen voller Freude, Lachen und unvergesslicher Erinnerungen, zur Freude Ihrer Kinder, mit auf dem Programm :

-Feinschmeckerpause im Restaurant mit Spielecke für die Kinder

-Workshop zum Schreiben von Briefen an den Weihnachtsmann

-Treffen und Fotoshooting mit dem WEIHNACHTSVEREIN in der Villa am Kaminfeuer von 14 bis 16 Uhr

-Märchenlesung für Kinder im Herrenhaus um 15 Uhr

In unserer Boutique sind außerdem zahlreiche Weihnachtspakete erhältlich (Wein, Honig, Accessoires für Kinder usw.)!

***

