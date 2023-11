Weekend stage de dessin et peinture au Château Toulouse-Lautrec Château Toulouse-Lautrec Saint-André-du-Bois, 10 novembre 2023, Saint-André-du-Bois.

Saint-André-du-Bois,Gironde

En partenariat avec notre artiste peintre Christophe Besnard, nous vous concoctons un stage de dessin et peinture exclusif ! Bien plus qu’un stage, il s’agit d’une expérience immersive unique en explorant des formats inhabituels et variés… balade sur la propriété en dessinant les paysages, en capturant les éléments naturels qui vous inspirent au fil de l’instant, à la manière d’un carnet de voyage spontané.

Ce weekend est accessible à toutes et tous et comprend :

– Les ateliers dessin/peinture (samedi matin, samedi après-midi et dimanche matin)

– Tous les repas (petits-déjeuners, déjeuners et dîners)

– L’hébergement dans nos chambres d’hôtes (chambre dortoir ou individuelle)

Vous serez en petit groupe pour prendre le temps de développer un projet artistique.

Réservation en ligne obligatoire.

Château Toulouse-Lautrec Lieu-dit Malromé

Saint-André-du-Bois 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In partnership with our painter Christophe Besnard, we offer you an exclusive drawing and painting workshop! Much more than a workshop, it’s a unique immersive experience exploring unusual and varied formats? strolling around the property, drawing landscapes, capturing the natural elements that inspire you as you go, in the manner of a spontaneous travel diary.

This weekend is open to all and includes :

– Drawing/painting workshops (Saturday morning, Saturday afternoon and Sunday morning)

– All meals (breakfast, lunch and dinner)

– Accommodation in our guest rooms (dormitory or single)

You will be in a small group to take the time to develop an artistic project.

Online booking required

En colaboración con nuestro pintor Christophe Besnard, le proponemos un curso exclusivo de dibujo y pintura Mucho más que un curso, se trata de una experiencia de inmersión única que explora formatos insólitos y variados… paseando por la finca, dibujando los paisajes, capturando sobre la marcha los elementos naturales que le inspiran, al estilo de un diario de viaje espontáneo.

Este fin de semana está abierto a todos e incluye :

– Los talleres de dibujo/pintura (sábado por la mañana, sábado por la tarde y domingo por la mañana)

– Todas las comidas (desayuno, almuerzo y cena)

– Alojamiento en nuestras habitaciones de huéspedes (dormitorio o habitación individual)

Estarás en un grupo reducido para tomarte el tiempo de desarrollar un proyecto artístico.

Se requiere reserva en línea

In Zusammenarbeit mit unserem Maler Christophe Besnard bieten wir Ihnen einen exklusiven Mal- und Zeichenkurs an! Es handelt sich um eine einzigartige, immersive Erfahrung, bei der Sie ungewöhnliche und vielfältige Formate erforschen… Wandern Sie auf dem Grundstück, zeichnen Sie die Landschaften und halten Sie die natürlichen Elemente fest, die Sie im Augenblick inspirieren, wie in einem spontanen Reisetagebuch.

Dieses Wochenende ist für alle zugänglich und umfasst :

– Die Zeichen-/Malworkshops (Samstagmorgen, Samstagnachmittag und Sonntagmorgen)

– Alle Mahlzeiten (Frühstück, Mittag- und Abendessen)

– Unterkunft in unseren Gästezimmern (Schlafsaal oder Einzelzimmer)

Sie werden in einer kleinen Gruppe sein, um sich die Zeit zu nehmen, ein Kunstprojekt zu entwickeln.

Online-Reservierung erforderlich

