Ateliers bien-être Château Toulouse-Lautrec Saint-André-du-Bois, 7 octobre 2023, Saint-André-du-Bois.

Saint-André-du-Bois,Gironde

Envie de détente et de découverte bien-être le temps d’une journée en weekend en solo ou entre copines, au cœur d’un havre de paix et de nature ? Nos ateliers bien-être alliant yoga/pilates, relaxation, méditation, massages et autres techniques relaxantes sont faits pour vous !

Programme de la journée à découvrir sur notre site www.chateautoulouselautrec.com.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 17:30:00. .

Château Toulouse-Lautrec Lieu-dit Malromé

Saint-André-du-Bois 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Would you like to relax and discover well-being for a weekend day, alone or with friends, in the heart of a haven of peace and nature? Our wellness workshops combining yoga/pilates, relaxation, meditation, massage and other relaxing techniques are just what you need!

Discover the day’s programme on our website www.chateautoulouselautrec.com

¿Desea relajarse y descubrir el bienestar durante una jornada de fin de semana, solo o con amigos, en pleno corazón de un remanso de paz y naturaleza? Nuestros talleres de bienestar que combinan yoga/pilates, relajación, meditación, masajes y otras técnicas relajantes son justo lo que necesita

Descubra el programa del día en nuestra página web www.chateautoulouselautrec.com

Haben Sie Lust, sich einen Tag lang an einem Wochenende allein oder mit Ihren Freundinnen in einer Oase des Friedens und der Natur zu entspannen und Ihr Wohlbefinden zu steigern? Dann sind unsere Wellness-Workshops, die Yoga/Pilates, Entspannung, Meditation, Massagen und andere Entspannungstechniken miteinander verbinden, genau das Richtige für Sie!

Das Programm des Tages finden Sie auf unserer Website www.chateautoulouselautrec.com

