Journées du Patrimoine au Château Toulouse-Lautrec Château Toulouse-Lautrec Saint-André-du-Bois, 16 septembre 2023, Saint-André-du-Bois.

Saint-André-du-Bois,Gironde

Venez célébrer la culture au Château Toulouse-Lautrec les 16-17 septembre lors des Journées Européennes du Patrimoine au Château Toulouse-Lautrec !

Au programme :

-Visite guidée de la demeure historique du peintre Henri de Toulouse-Lautrec et de la salle des originaux (visite disponible en français + anglais)

-Dégustation des vins de la propriété en boutique

Les visites auront lieu toutes les heures de 10h à 17h le samedi et le dimanche.

Réservation obligatoire en ligne..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 17:30:00. EUR.

Château Toulouse-Lautrec Lieu-dit Malromé

Saint-André-du-Bois 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and celebrate culture at the Château Toulouse-Lautrec on September 16-17 during the European Heritage Days!

On the program:

-Guided tour of the historic home of painter Henri de Toulouse-Lautrec and the originals room (tour available in French + English)

-Wine tasting in the boutique

Tours take place every hour from 10 a.m. to 5 p.m. on Saturday and Sunday.

Online booking required.

Venga a celebrar la cultura en el castillo Toulouse-Lautrec los días 16 y 17 de septiembre durante las Jornadas Europeas del Patrimonio

En el programa:

-Visita guiada a la casa histórica del pintor Henri de Toulouse-Lautrec y a la sala de los originales (visita disponible en francés + inglés)

-Degustación de los vinos de la finca en la boutique

Las visitas tendrán lugar cada hora de 10:00 a 17:00 el sábado y el domingo.

Se requiere reserva en línea.

Feiern Sie die Kultur im Château Toulouse-Lautrec am 16. und 17. September während der Europäischen Tage des Kulturerbes im Château Toulouse-Lautrec!

Auf dem Programm stehen:

-Führung durch das historische Wohnhaus des Malers Henri de Toulouse-Lautrec und den Saal der Originale (die Führung ist auf Französisch + Englisch verfügbar)

-Weinprobe der Weine des Anwesens in der Boutique

Die Führungen finden stündlich von 10:00 bis 17:00 Uhr am Samstag und Sonntag statt.

Online-Reservierungen sind erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Sauternes Graves Landes Girondines