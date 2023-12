Les après-midi Noël en famille au Château Toulouse-Lautrec Château Toulouse-Lautrec Saint-André-du-Bois, 10 décembre 2023 13:00, Saint-André-du-Bois.

Les après-midi Noël en famille au Château Toulouse-Lautrec 10 – 24 décembre, les dimanches Château Toulouse-Lautrec Entrée libre et gratuite.

Vivez la magie de Noël en famille au Château Toulouse-Lautrec !

Nous sommes ravis de vous inviter à célébrer la saison des fêtes avec nous, tous les dimanches après-midis du mois de décembre pour une expérience originale et variée ! Rejoignez-nous pour des journées spéciales remplies de joie, de rires et de souvenirs inoubliables, pour le plus grand bonheur de vos enfants, avec au programme :

Pause Gourmande au restaurant avec un coin de jeux pour les enfants

Atelier écriture des lettres au Père Noël

Rencontre et séance photo avec le PÈRE NOËL dans la demeure au coin du feu de cheminée de 14h à 16h

Lecture de contes aux enfants dans la demeure à 15h

De nombreux coffrets de Noël seront également disponibles dans notre boutique (vins / miels / accessoires pour enfants…) !

Château Toulouse-Lautrec 33490 Saint-André-du-Bois Saint-André-du-Bois 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « +33 5 56 76 25 42 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateautoulouselautrec.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T14:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

2023-12-24T14:00:00+01:00 – 2023-12-24T17:30:00+01:00

noel chateau