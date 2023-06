Concert au château à Tostat Château TOSTAT Ger, 9 juillet 2023, Ger.

Concert au château à Tostat Dimanche 9 juillet, 17h00 Château TOSTAT Entrée générale: 7€, 12€ pour couple

Tarif Adhérents et Tostatais: 5€

gratuit pour tous les enfants accompagnés

L’Amicale Laïque de Tostat

a le grand plaisir d’accueillir pour son 16ème concert la jeune et

talentueuse LUCIE TENET originaire d’Auriébat

le dimanche 9 JUILLET à l’ombre

du château de TOSTAT à 17h

( en cas de pluie nous irons dans l’église ).

Le thème du concert est

«RÉPERTOIRE VARIÉ ET DIVERSITÉ MUSICALE ».

Lucie interprétera en solo des oeuvres de Schumann, Poulenc, Kurt

Weill, Butterworth, Kendall et Clarke….accompagnée au piano par

ODILE SABLAYROLLES.

Lucie TENET mêlera aussi sa voix de mezzo-soprano à celle de notre

ami TONY OTTER , baryton crooner , pour des duos issus d’opéra

mais aussi de comédie musicale , musique de film ou variété.

La première partie du concert sera assurée par la chorale

TOSTAMICALE .

Une belle fin d’après-midi suivie d’un pot amical partagé par tous.

Château TOSTAT route de tarbes Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T17:00:00+02:00 – 2023-07-09T19:30:00+02:00

