LA MAIRIE DE CHATEAU-THIERRY présente (PLATESV-D-2023-001520) ce spectacle Icare a dix ans, des parents séparés, un premier portable, des copines et Jérémy. Et des envies de grandir, de dévorer le monde, surtout quand on ne sait pas que le monde est vaste et parfois pernicieux. Surtout quand il est virtuel. Dix ans : l’âge des premiers changements, des questions qui vous envahissent la tête et le corps, des colères qui vous brûlent et des heures comme des jours à vouloir s’échapper, s’échapper d’elle-même, des injonctions parentales, de tout ce qui la lie à l’enfance… AÌ vouloir s’envoler.Accès PMR: 03 65 81 03 44 Icare, Bruissent tes Ailes et Range ta Chambre

PALAIS DES RENCONTRES CHATEAU THIERRY Avenue Lauconnois 2400

