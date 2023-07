FESTIVAL MUSIQUE EN OMOIS Château Thierry Château-Thierry, 13 juillet 2023, Château-Thierry.

FESTIVAL MUSIQUE EN OMOIS 13 et 14 juillet Château Thierry

Musiques en Omois est un festival gratuit de musiques actuelles itinérant qui se déroule dans le sud de l’Aisne. Il apporte culture et sens du vivre ensemble au cœur des territoires ruraux.

www.musique-en-omois.com

20H et 21H30 • COMPA’NI OUI NI NON (atelier théâtre jeune public)

20H45 • GOING FORWARD

22h15 • LA GANGA CALÉ

Château Thierry Château Thierry Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France 0323716860 https://www.musique-en-omois.com/ https://www.facebook.com/musique.en.omois [{« link »: « https://www.musique-en-omois.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T20:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T01:00:00+02:00

©LAGANGACALE