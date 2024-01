Nuits de la lecture 2024 Château-Thierry, jeudi 18 janvier 2024.

Château-Thierry Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18

fin : 2024-01-21

A l’occasion des Nuits de la Lecture, de nombreuses animations auront lieu aux quatre coins de la Ville pour vous faire voyager en compagnie des livres du 18 au 21 janvier 2024.

Jeudi 18 janvier à 19h

19h, Les cinq sens de l’édition

Médiathèque d’Essômes sur Marne

Rencontre avec Dominique Brisson, directrice des éditions Cours Toujours.

Une conversation sur les coulisses des métiers du livre et de l’édition, avec anecdotes, exemples et enthousiasme.

Vendredi 19 janvier

16h30, Goûter la lecture ou goûter-lecture

Bibliothèque du Palais des Rencontres

Bien plus qu’un goûter, il faudra ouvrir vos oreilles et utiliser vos doigts ! Un rendez-vous qui mêle vos différents sens … avec la participation des Ateliers d’art

19h30, Promenade musico-picturale. (Durée 30 minutes)

Médiathèque d’Essômes sur Marne

Une rencontre improvisée entre deux arts, la musique et la peinture, le temps d’une conversation imaginaire. Guitaristes : Bruno et Tommy Lasnier. Artiste peintre : Françoise Guillot

Samedi 20 janvier 2024

10h, P’ti déj du livre (+ 3 ans).

Sur réservation : 03 23 85 30 85

Médiathèque d’Essômes Sur Marne

15h30 à 17h30, Lectures surprises en mouvement

Librairie des fables

Ça va chauffer à la librairie !

16h, rencontre avec Tpui, mangaka

Adothèque

Sur la vague montante, découvrez l’univers de cette jeune mangaka qui publie son premier tome de la série ‘’Les héritiers d’Agïone’’ en avril 2024 aux éditions Kana.

18h, Lectures en moufles

La biscuiterie

Des histoires pour vos neurones et vos muscles !

Venez avec moufles (il ne fait pas bien chaud !) C’est une lecture »en mouvement », on bouge son corps pour se réchauffer au rythme des histoires. Un rendez-vous qui donne le ton de l’année sportive et olympique à laquelle Château-Thierry est impliquée avec le label »Terre de jeux 2024 ».

Et attention, qui gagnera le concours des plus belles moufles ? Vos bibliothécaires délibéreront dans le plus grand sérieux.

19h Soirée auprès du feu avec Charles Perrault.

Sur réservation : 03 23 85 30 85

Médiathèque Jean Macé

Une soirée privée autour du livre »Vive Charles Perrault », éditions Cours Toujours

Chocolat chaud, pâtisserie, ambiance intimiste et relax … tout est fait pour que les invités soit dans un écrin de cocooning. La détente est le maitre mot de cette soirée. La voie d’Irène Marfaing vous entrainera dans l’univers des contes » il était une fois Charles Perrault » et n’oubliez pas votre plaid !

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France



