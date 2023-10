Fascinant Week-end Vignobles et Découvertes : Randomeet aux Portes de la Champagne Château-Thierry Catégories d’Évènement: Aisne

Château-Thierry Fascinant Week-end Vignobles et Découvertes : Randomeet aux Portes de la Champagne Château-Thierry, 21 octobre 2023, Château-Thierry. Château-Thierry,Aisne Mets tes baskets et viens buller !.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 17:00:00. 0 . Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France



Put on your sneakers and come bubble! ¡Ponte las zapatillas y ven a burbujear! Zieh deine Turnschuhe an und komm zum Blubbern! Mise à jour le 2023-09-29 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Château-Thierry Autres Adresse Ville Château-Thierry Departement Aisne Lieu Ville Château-Thierry latitude longitude 49.04405;3.40072

Château-Thierry Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-thierry/