Aisne . Venez vous initier à la photographie le temps d’un week-end. Du 6 au 7 mai 2022, rendez-vous au Palais des Sports à Château Thierry pour découvrir différents clichés sur des thèmes variés. Des ateliers et des stands seront consacrés au matériel photographique. L’entrée est gratuite. photoclubarcenciel@gmail.com +33 6 80 99 04 72 Château-Thierry

