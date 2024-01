Concert de l’ensemble vocal Castella et de l’orchestre CIMI Château-Thierry, dimanche 28 janvier 2024.

Concert de l’ensemble vocal Castella et de l’orchestre CIMI Château-Thierry Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 15:00:00

fin : 2024-01-28

Partagez un moment musical dimanche 28 janvier 2024 à 15h, à l’église Saint Crépin.

Après deux rencontres fructueuses en 2016 et en 2019, l’orchestre CIMI (Liège) et l’Ensemble Vocal Castella (Château-Thierry) se sont retrouvés pour la troisième fois l’été dernier dans l’Yonne autour de la très stimulante Missa Votiva du compositeur bohémien Jan Dismas Zelenka (1679-1745).

Probablement trop méconnu, Zelenka fut l’exact contemporain de Jean-Sebastien Bach et parfois considéré comme son homologue catholique. Sa Missa Votiva fut composée pour remercier le Seigneur d’avoir survécu à une grave maladie, et l’on y entend une fougue retrouvée et communicative.

Trois concerts à Taingy, Joigny et Liège ont précédé cette quatrième et dernière représentation. La régularité des collaborations entre Castella et le CIMI témoigne d’une amitié fidèle et d’une belle complémentarité entre deux ensembles amateurs aux fonctionnements et aux valeurs identiques : exigence et convivialité. Ces moments de partage ont toujours débouché sur des prestations de qualité où le plaisir d’être ensemble est palpable.

Au programme lors de ce concert

Ouverture (suite) en si bémol majeur (TWV 55 : B1)

Ouverture Bergerie

Conclusion en si bémol majeur (TWV 50 : 10)

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Siehe, das ist Gottes Lamm

Gottfried August Homilius (1714-1788)

Concerto pour 3 violons en fa majeur (RV 551) Allegro Andante Allegro

Antonio Vivaldi (1678-1741) Mir hast du Arbeit gemacht

Gottfried August Homilius (1714-1788)

Missa Votiva (extraits) Kyrie Christe Kyrie II Kyrie III Gloria in excelsis Deo Gratias agimus Qui tollis Qui sedes ad dexteram Patris Quoniam tu solus Sanctus Cum Sancto Spiritu I Cum Sancto Spiritu II Agnus Dei Dona nobis pacem

Jan Dismas Zelenka (1679-1745)

Contact

https://www.facebook.com/EnsembleVocalCastella/

ensemblevocalcastella@gmail.com

1 Rue de la Madeleine

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France ensemblevocalcastella@gmail.com



