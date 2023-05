PARCOURS À ÉNIGMES DANS LES VIGNES AU DOMAINE SALMON, 1 juillet 2023, Château-Thébaud.

Passez un agréable moment entre amis ou en famille dans les vignes grâce à ce parcours à énigmes..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 13:00:00. EUR.

Château-Thébaud 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Spend a pleasant moment with friends or family in the vineyards thanks to this enigma course.

Pásalo en grande con los amigos o la familia en los viñedos con esta ruta de puzles.

Verbringen Sie mit Freunden oder der Familie eine angenehme Zeit in den Weinbergen dank dieses Rätselparcours.

Mise à jour le 2023-04-20 par eSPRIT Pays de la Loire