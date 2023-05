DÉGUSTATION AU CAVEAU AVEC ACCORDS METS-VINS, 20 mai 2023, .

Les dégustations sont proposées tous les samedis du 1er avril au 29 juillet inclus..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 13:00:00. EUR.

Château-Thébaud 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Tastings are offered every Saturday from April 1 to July 29 inclusive.

Las degustaciones se ofrecen todos los sábados del 1 de abril al 29 de julio, ambos inclusive.

Die Verkostungen werden vom 1. April bis einschließlich 29. Juli jeden Samstag angeboten.

Mise à jour le 2023-04-20 par eSPRIT Pays de la Loire