Musique du Monde/19 août Château Tarascon, 19 août 2023, Tarascon.

Tarascon,Bouches-du-Rhône

Swing américain, son cubain, valse mexicaine, chanson française, tango, paso-doble, rock’n’roll… la tradition du bal populaire, de la danse pour se sentir artiste, frapper du pied, des mains, chanter, danser partager ces moments musicaux !.

2023-08-19 17:00:00 fin : 2023-08-19 00:00:00. .

Château Office du Tourisme

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



American swing, Cuban son, Mexican waltz, French chanson, tango, paso-doble, rock?n?roll? the tradition of the popular ball, of dancing to feel like an artist, clap your feet, sing, dance and share these musical moments!

Swing americano, son cubano, vals mexicano, chanson francesa, tango, pasodoble, rock?n?roll? ¡la tradición del baile popular, de bailar para sentirse artista, aplaudir con los pies, cantar y bailar para compartir estos momentos musicales!

Amerikanischer Swing, kubanischer Son, mexikanischer Walzer, französisches Chanson, Tango, Paso-Doble, Rock?n?Roll… die Tradition des Volksballs, des Tanzes, um sich als Künstler zu fühlen, mit den Füßen und Händen zu klatschen, zu singen, zu tanzen und diese musikalischen Momente zu teilen!

