EXPOSITION ARTISTES LOCAUX Château Stanislas Commercy, 23 septembre 2023, Commercy.

Commercy,Meuse

Organisée chaque année, l’exposition des Artistes Locaux met à l’honneur les artistes de l’arrondissement de Commercy.

Cette édition est consacrée aux œuvres en trois dimensions. C’est l’occasion pour les artistes du territoire de présenter leurs œuvres au public. A ce titre, la Ville de Commercy met à leur disposition la salle d’honneur du Château Stanislas afin de les accueillir dans les mêmes conditions que des professionnels.

Cette année, nous accueillons une invitée d’honneur : Sophie Lambert, professionnelle meusienne qui nous présente ses créations en céramique.

Cette manifestation, très prisée des Commerciens, connaît un large succès avec plus de 600 visiteurs en moyenne ces dernières années.

L’exposition est ouverte du 23 septembre au 22 octobre, les week-ends de 15h à 18h.. Tout public

Samedi 2023-09-23 15:00:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. 0 EUR.

Château Stanislas

Commercy 55200 Meuse Grand Est



Organized every year, the Local Artists exhibition showcases artists from the Commercy district.

This edition is devoted to three-dimensional works. It’s an opportunity for local artists to present their work to the public. To this end, the town of Commercy is making available the Salle d’Honneur at the Château Stanislas, to welcome them under the same conditions as professionals.

This year, we welcome a special guest: Sophie Lambert, a professional from the Meuse region, who will be presenting her ceramic creations.

This event, very popular with local residents, has been a great success, with over 600 visitors on average in recent years.

The exhibition is open from September 23 to October 22, weekends from 3pm to 6pm.

Organizada cada año, la exposición Artistas Locales presenta a artistas del distrito de Commercy.

La exposición de este año está dedicada a obras tridimensionales. Se trata de una oportunidad para que los artistas locales muestren sus obras al público. Para ello, la ciudad de Commercy pone a su disposición la Sala de Honor del Château Stanislas, para que puedan ser acogidos en las mismas condiciones que los profesionales.

Este año, recibimos a una invitada especial: Sophie Lambert, profesional de la región del Mosa, que presentará sus creaciones en cerámica.

Este evento, muy popular entre los residentes locales, ha sido un gran éxito, con más de 600 visitantes de media en los últimos años.

La exposición estará abierta del 23 de septiembre al 22 de octubre, los fines de semana de 15.00 a 18.00 horas.

Die jährlich stattfindende Ausstellung « Artistes Locaux » stellt Künstler aus dem Bezirk Commercy in den Mittelpunkt.

Diese Ausgabe ist den dreidimensionalen Werken gewidmet. Dies ist die Gelegenheit für die Künstler der Region, ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren. Zu diesem Zweck stellt ihnen die Stadt Commercy den Ehrensaal des Schlosses Stanislas zur Verfügung, damit sie unter denselben Bedingungen wie professionelle Künstler empfangen werden können.

In diesem Jahr begrüßen wir einen Ehrengast: Sophie Lambert, eine Fachfrau aus dem Departement Meus, die uns ihre Keramikkreationen vorstellt.

Diese Veranstaltung ist bei den Commerciens sehr beliebt und mit durchschnittlich mehr als 600 Besuchern in den letzten Jahren ein großer Erfolg.

Die Ausstellung ist vom 23. September bis zum 22. Oktober geöffnet, an den Wochenenden von 15 bis 18 Uhr.

