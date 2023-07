Concert « Mujeres » Château Soutard Saint-Émilion, 10 septembre 2023, Saint-Émilion.

Saint-Émilion,Gironde

Rendez-vous le dimanche 10 septembre à 17h30 pour le concert « Mujeres » au Château Soutard à Saint-Emilion

Au programme : Diana BARONI (chant et traverso) / Ronald MARTIN ALONSO (viole de gambe) / Rafael GUEL FRIAS (guitare, percussions et flûtes)

De la Vierge Marie à Sor Juana Inés de la Cruz, en passant par la Mère Terre ou Pachamama, Mujeres rend hommage aux personnalités féminines marquantes du Nouveau Monde. Poétesses, compositrices, rêveuses, mères ressuscitent et s’embrasent pour une expédition musicale envoûtante depuis l’époque de la colonisation à nos jours..

Château Soutard Soutard

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us on Sunday, September 10 at 5:30 p.m. for the « Mujeres » concert at Château Soutard in Saint-Emilion

Program: Diana BARONI (vocals and traverso) / Ronald MARTIN ALONSO (viola da gamba) / Rafael GUEL FRIAS (guitar, percussion and flutes)

From the Virgin Mary to Sor Juana Inés de la Cruz, from Mother Earth to Pachamama, Mujeres pays tribute to the outstanding female figures of the New World. Poetesses, composers, dreamers and mothers are brought to life and set ablaze on a spellbinding musical expedition from the time of colonization to the present day.

Acompáñenos el domingo 10 de septiembre a las 17.30 horas en el concierto « Mujeres » en el Château Soutard de Saint-Emilion

En el programa: Diana BARONI (voz y traverso) / Ronald MARTIN ALONSO (viola da gamba) / Rafael GUEL FRIAS (guitarra, percusión y flautas)

De la Virgen María a Sor Juana Inés de la Cruz, de la Madre Tierra a la Pachamama, Mujeres rinde homenaje a las destacadas figuras femeninas del Nuevo Mundo. Poetas, compositoras, soñadoras y madres cobran vida y arden en una fascinante expedición musical desde la época de la colonización hasta nuestros días.

Treffpunkt am Sonntag, den 10. September um 17:30 Uhr für das Konzert « Mujeres » im Château Soutard in Saint-Emilion

Auf dem Programm: Diana BARONI (Gesang und Traverso) / Ronald MARTIN ALONSO (Viola da Gamba) / Rafael GUEL FRIAS (Gitarre, Perkussion und Flöten)

Von der Jungfrau Maria über Sor Juana Inés de la Cruz bis hin zu Mutter Erde oder Pachamama – Mujeres würdigt die herausragenden weiblichen Persönlichkeiten der Neuen Welt. Dichterinnen, Komponistinnen, Träumerinnen und Mütter werden auf einer fesselnden musikalischen Expedition von der Kolonialzeit bis heute wiederbelebt und entflammt.

