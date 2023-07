Visite commentée du château et présentation des plans historiques de la propriété Château Siaurac Néac, 16 septembre 2023, Néac.

Visite commentée du château et présentation des plans historiques de la propriété Samedi 16 septembre, 09h00, 10h30, 13h30 Château Siaurac Gratuit. Sur inscription.

À partir des plans de la propriété de 1832 et 1893, profitez d’une présentation de l’histoire de ce domaine viticole emblématique, de l’appellation Lalande de Pomerol.

Château Siaurac D 121 château Siaurac, 33500 Néac Néac 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.chateausiaurac.com Située dans le prolongement du célèbre plateau de Pomerol à Néac, le château Siaurac est la plus emblématique des propriétés de l'appellation : 46 hectares de vignes plantées, un château datant du XVIIIe et XIXe siècle, 15 hectares de parc romantique du XIXe siècle vallonné avec des arbres centenaires, une orangerie et un bois percé du XVIIIème siècle.

La liste des propriétaires illustres de ce château en font un site remarquable et chargé d’histoire, avec Joseph Brisson (député de la Gironde), Olivier Guichard (secrétaire du Général de Gaulle, ministre, député-maire de La Baule, président de la région des Pays de la Loire). L’entrée du château Siaurac est située au bord de la D 121.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

©CHATEAUSIAURAC