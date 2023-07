Siestes contées et bibliothèque en plein air au château de Sévérac Château Sévérac d’Aveyron, 23 août 2023, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

L’été, c’est la saison culturelle des enfants à Sévérac ! Rendez-vous au château chaque mercredi pour un spectacle différent !.

2023-08-23 fin : 2023-08-23 . 5 EUR.

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



Summer is the cultural season for children in Sévérac! Come to the castle every Wednesday for a different show!

El verano es la estación cultural para los niños en Sévérac Ven al castillo cada miércoles y disfruta de un espectáculo diferente

Der Sommer ist die kulturelle Saison für Kinder in Sévérac! Wir treffen uns jeden Mittwoch im Schloss, um eine andere Vorstellung zu sehen!

