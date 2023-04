4ème Tournoi d’archerie médiévale à Sévérac-le-Château Château, 24 juin 2023, Sévérac d'Aveyron.

Découvrez l’art de l’archerie pratiqué au Moyen-Age ! Des archers venus de toute la France en tenue d’époque, s’affrontent sur des épreuves traditionnelles de tir à l’arc..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-25 . 1 EUR.

Château

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



Discover the art of archery practiced in the Middle Ages! Archers from all over France, dressed in period costume, compete in traditional archery events.

¡Descubra el arte del tiro con arco practicado en la Edad Media! Arqueros de toda Francia, ataviados con trajes de época, compiten en pruebas tradicionales de tiro con arco.

Entdecken Sie die Kunst des Bogenschießens, die im Mittelalter praktiziert wurde! Bogenschützen aus ganz Frankreich in historischen Gewändern treten in traditionellen Bogenschießwettbewerben gegeneinander an.

Mise à jour le 2023-01-13 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac