Spectacle de contes : « Femmes, ces sorcières » Château Sedan, 20 octobre 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

Femmes Relais 08 invite l’artiste ardennaise Amande Art, accompagnée de son acolyte musicien Olivier Terwagne, afin que celle-ci vous emmène, au travers de ses récits, à découvrir l’histoire terrible de ces femmes, faisant lien avec les violences sexistes d’aujourd’hui.Amande Art a étudié les beaux-arts à Bruxelles. Elle a ensuite suivi une formation de conteuse et d’écriture de contes et légendes.Depuis, elle expose et conte un peu partout en France et en Belgique. Elle donne également des ateliers et stages créatifs.De son univers onirique, elle célèbre et elle raconte les femmes et leur matrimoine. Sous la douceur rêveuse qui se dégage de ses œuvres, la réalité est bien palpable : des luttes engagées et sensibles. Au travers de ses nombreuses créations, Amande se plaît à être une gardienne d’histoires à transmettre et une semeuse de graines enchantées.L’artiste travaille le thème des « sorcières », ces femmes condamnées pour sorcellerie entre le XVIe et le XVIIIe siècle en Europe, depuis plus de 13 ans. Loin des images folkloriques, elle tente de dépolluer l’imaginaire collectif afin que les noms de ces victimes ne tombent pas dans l’oubli et que leurs représentations ne virent jamais dans la caricature.Olivier Terwagne est auteur, écrivain, compositeur, interprète et musicien, toujours en mouvement, tissant des ponts entre sa musique, ses écrits et ses chansons. Il défend une écriture qui tente de penser l’impact de « l’Histoire » sur l’histoire intime et la mémoire, qualifiant parfois son travail de pop poésie philosophique. Il crée des musiques pour des documentaires, des fictions ou des performances poétiques..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . .

Château Place du Château

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



Femmes Relais 08 invites Ardennes artist Amande Art, accompanied by her musician sidekick Olivier Terwagne, to share her tales of the terrible history of these women, and their connection with today’s gender-based violence.Amande Art studied fine arts in Brussels. She then trained as a storyteller and writer of tales and legends, and has since exhibited and told her stories all over France and Belgium. From her dreamlike world, she celebrates and recounts women and their heritage. Beneath the dreamy gentleness that emanates from her works, the reality is palpable: committed and sensitive struggles. Amande has been working on the theme of « witches » – women condemned for witchcraft between the 16th and 18th centuries in Europe – for over 13 years. Olivier Terwagne is an author, writer, composer, performer and musician, always on the move, building bridges between his music, his writings and his songs. He defends a style of writing that attempts to reflect on the impact of « History » on intimate history and memory, sometimes describing his work as philosophical pop poetry. He creates music for documentaries, fiction and poetic performances.

Femmes Relais 08 invita a la artista de las Ardenas Amande Art, acompañada por su compañero músico Olivier Terwagne, a compartir sus relatos con usted y ayudarle a descubrir las terribles historias de estas mujeres, y los vínculos con la violencia de género actual.Amande Art estudió Bellas Artes en Bruselas. Desde entonces, ha expuesto y contado historias por toda Francia y Bélgica. Desde su mundo onírico, celebra y relata a las mujeres y su legado. Bajo la suavidad onírica que emana de sus obras, la realidad es palpable: luchas comprometidas y sensibles. Amande lleva más de 13 años trabajando sobre el tema de las « brujas », las mujeres condenadas por brujería entre los siglos XVI y XVIII en Europa. Olivier Terwagne es un autor, escritor, compositor, intérprete y músico siempre en movimiento, que tiende puentes entre su música, sus escritos y sus canciones. Sus escritos intentan reflexionar sobre el impacto de la « Historia » en la historia íntima y la memoria, describiendo a veces su obra como poesía pop filosófica. Crea música para documentales, ficciones y performances poéticas.

Femmes Relais 08 lädt die Ardenner Künstlerin Amande Art zusammen mit ihrem Musiker Olivier Terwagne ein, damit sie Sie durch ihre Erzählungen dazu bringt, die schrecklichen Geschichten dieser Frauen zu entdecken, die mit der sexistischen Gewalt von heute in Verbindung stehen.Amande Art studierte Kunst in Brüssel und arbeitete anschließend als Schriftstellerin und Märchenerzählerin. Anschließend absolvierte sie eine Ausbildung zur Märchenerzählerin und zum Schreiben von Märchen und Legenden und stellt seitdem überall in Frankreich und Belgien aus und erzählt Geschichten. In ihrem Traumuniversum feiert und erzählt sie von Frauen und ihrem Erbe. Unter der träumerischen Sanftheit, die ihre Werke ausstrahlen, ist die Realität greifbar: engagierte und sensible Kämpfe. Die Künstlerin beschäftigt sich seit über 13 Jahren mit dem Thema « Hexen », den Frauen, die zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert in Europa wegen Hexerei verurteilt wurden. Weit entfernt von folkloristischen Bildern versucht sie, die kollektive Vorstellungswelt zu entrümpeln, damit die Namen dieser Opfer nicht in Vergessenheit geraten und ihre Darstellungen nie zur Karikatur werden.Olivier Terwagne ist Autor, Schriftsteller, Komponist, Interpret und Musiker, der immer in Bewegung ist und Brücken zwischen seiner Musik, seinen Schriften und seinen Liedern baut. Er vertritt eine Schreibweise, die versucht, den Einfluss der « Geschichte » auf die intime Geschichte und das Gedächtnis zu reflektieren, und bezeichnet seine Arbeit manchmal als philosophische Pop-Poesie. Er kreiert Musik für Dokumentarfilme, Spielfilme und poetische Performances.

Mise à jour le 2023-10-05 par Ardennes Tourisme