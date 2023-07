CARAVANE TERRE DE JEUX 2024 Château-Salins, 8 juillet 2023, Château-Salins.

Château-Salins,Moselle

caravane terre de jeux 2024 revient à château-salins le 8 juillet 2023.

Ouvert et gratuit à tous, cette animation permettra aux jeunes de découvrir plusieurs activités sportives.

plus d’information à venir.

Rendez-vous sur le site internet de la mairie. Enfants

Samedi 2023-07-08 10:00:00 fin : 2023-07-08 18:00:00. 0 EUR.

Château-Salins 57170 Moselle Grand Est



caravan terre de jeux 2024 returns to château-salins on july 8, 2023.

Open and free to all, this event will enable young people to discover several sporting activities.

more information to come.

Visit the town hall website

caravan terre de jeux 2024 vuelve a château-salins el 8 de julio de 2023.

Abierto y gratuito para todos, este acontecimiento brindará a los jóvenes la oportunidad de descubrir diversas actividades deportivas.

más información próximamente.

Visite la página web del ayuntamiento

karawane terre de jeux 2024 kehrt am 8. Juli 2023 nach château-salins zurück.

Diese Animation ist für alle offen und kostenlos und bietet Jugendlichen die Möglichkeit, verschiedene sportliche Aktivitäten zu entdecken.

weitere Informationen folgen in Kürze.

Besuchen Sie die Internetseite des Rathauses

Mise à jour le 2023-06-21 par OT DU PAYS SAULNOIS