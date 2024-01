Course des Flammes 2024 Château Sainte-Marthe, Sourire à la Vie Marseille, 1 juin 2024, Marseille.

Course des Flammes 2024 Samedi 1 juin 2024, 15h00 Château Sainte-Marthe, Sourire à la Vie

L’association Sourire à la Vie organise le 1 juin 2024, la sixième édition de la Course des Flammes. L’événement à la fois sportif et solidaire a pour objectif de collecter des dons pour améliorer le quotidien des enfants malades du cancer.

Le cancer touche 2500 enfants et adolescents en France chaque année, c’est pourquoi il est important de continuer à se mobiliser.

Entre ami(e)s, en famille ou entre collègues, effectuez un parcours de ralliement au choix et apportez votre flamme symbolique aux enfants de l’association Sourire à la Vie.

Un Double défi solidaire :

• Créez votre page de collecte pour obtenir un maximum de dons pour les enfants OBJECTIFS 200€*

• Apportez votre flamme symbolique aux enfants sur le village d’arrivée en effectuant l’un des parcours de ralliement

3 Disciplines au choix : Course d’orientation 3km, Marche familiale 6Km, Trail de 10km.

Une fois votre parcours sportif réalisé, profitez d’une soirée musicale riche en surprises et en émotion sur le village d’arrivée, le Château Sainte Marthe à Marseille, futur lieu d’accueil et d’accompagnement des enfants.

Transmettre sa flamme : Un message d’espoir et de solidarité pour les enfants présents lors de l’événement

*objectif de collecte de 100€ de dons pour les mineurs et étudiants

Château Sainte-Marthe, Sourire à la Vie 60 chemin des bessons Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Contre le cancer de l’enfant