Début : 2024-06-01 16:45:00

fin : 2024-06-01 23:00:00

Entre amis, en famille ou entre collègues, effectuez le parcours de ralliement de votre choix et apportez votre flamme symbolique aux enfants touchés par le cancer !.

Entre amis, en famille ou entre collègues, effectuez le parcours de ralliement de votre choix et apportez votre flamme symbolique aux enfants touchés par le cancer !

Après le succès des cinq éditions précédentes, nous vous donnons rendez-vous le samedi 1er juin pour exploser les compteurs de dons et apporter votre flamme aux enfants et adolescents bouleversés par la maladie.



La course des Flammes est avant tout un événement accessible à tous: enfants, adultes, personnes à mobilité réduite, poussettes,…

Seule condition de participation: collecter 200€ de dons déductibles des impôts (100€ pour les mineurs et les étudiants et 0€ pour les moins de 10 ans) autour de vous.



Trois disciplines au choix :

Course d’orientation de 3km

Marche familiale de 6km

Trail de 10km



Ceci vous donnant droit à:

– un tee-shirt collector de l’événement

– la flamme symbolique à apporter aux enfants

– des goodies partenaires

– l’accès à une soirée d’exception au sein du nouveau lieu de l’association : Le Château des Sourires

Château Sainte-Marthe 60 Chemin des Bessons Les Tennis de Toursainte 100 Chemin des Bessons

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



