Côte-dOr Sainte-Colombe-en-Auxois . A l’occasion de la prochaine exposition Le jouet à l’échelle de la montagne, les designers Jean-Baptiste Colleuille et Eve-Lise Kern proposent, à travers un atelier, un moment d’échange et de partage autour de leur pratique.

Après une découverte de leur univers et de leurs créations, les enfants pourront réaliser un parcours pour toupies. Jauge : 10 enfants de 7 à 12 ans. contact@arcade-designalacampagne.fr Château 4 Rue des Grangeots Sainte-Colombe-en-Auxois

