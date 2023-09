Marché de Noël au château Saint-Sernin Château Saint-Sernin Parnac, 10 décembre 2023, Parnac.

Parnac,Lot

Dans une ambiance chaleureuse, festive et musicale, le Château Saint-Sernin vous convie une nouvelle fois, le Dimanche 10 Décembre 2023 à son traditionnel Marché de Noël.

Une mise en avant d’artisans, producteurs et créateurs, des femmes et des hommes, qui possèdent un réel talent : Des Savons, créations en céramique, coutures, bijoux, vannier… aux sapins des Pépinières des Sources.

Venez à leur rencontre et discuter avec eux de leur passion et savoir-faire.

En famille ou entre amis, il y en aura pour tout le monde. C’est la magie de Noël!

Le monde justement ! Pour les plus petits des ateliers ludiques et créatifs seront proposés.

Et comme toute journée festive, vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place et festoyer aux bons vins du domaine

Bien entendu, d’autres sucreries et surprises, mais à ne découvrir que sur place !

À cette occasion, le domaine vous propose ses vins à des tarifs préférentiels et son bar à vin avec son chocolat et son vin chaud!.

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. 3 EUR.

Château Saint-Sernin Les Landes

Parnac 46140 Lot Occitanie



In a warm, festive and musical atmosphere, Château Saint-Sernin once again invites you to its traditional Christmas Market on Sunday, December 10, 2023.

A showcase for artisans, producers and creators, men and women with real talent: From soaps, ceramic creations, sewing, jewelry, basketry… to the trees at Pépinières des Sources.

Come and meet them and talk to them about their passion and know-how.

With family or friends, there’s something for everyone. That’s the magic of Christmas!

That’s right, the world! For the little ones, there will be fun and creative workshops.

And, as with any festive day, you’ll have the chance to dine in and feast on the estate’s fine wines

And, of course, there’ll be plenty of other treats and surprises to discover on site!

For the occasion, the estate is offering its wines at preferential rates and its wine bar with mulled wine and chocolate!

En un ambiente cálido, festivo y musical, el Château Saint-Sernin le invita de nuevo a su tradicional Mercado de Navidad el domingo 10 de diciembre de 2023.

Un escaparate para artesanos, productores y diseñadores, hombres y mujeres con verdadero talento: Desde jabones, cerámica, costura, joyería y cestería hasta los árboles de Pépinières des Sources.

Venga a conocerlos y a hablar con ellos de su pasión y su saber hacer.

En familia o con amigos, hay para todos los gustos. Esa es la magia de la Navidad

Así es, ¡el mundo! Para los más pequeños, habrá talleres lúdicos y creativos.

Y como en cualquier jornada festiva, tendrá la oportunidad de comer en casa y deleitarse con los excelentes vinos de la finca

Y, por supuesto, no faltarán otras delicias y sorpresas para descubrir in situ

Para la ocasión, la finca ofrece sus vinos a precios preferentes y su bar de vinos con chocolate caliente y vino caliente

In einer warmen, festlichen und musikalischen Atmosphäre lädt das Château Saint-Sernin Sie am Sonntag, dem 10. Dezember 2023, erneut zu seinem traditionellen Weihnachtsmarkt ein.

Hier werden Kunsthandwerker, Produzenten und Designer vorgestellt, Frauen und Männer, die ein echtes Talent besitzen: Von Seifen, Keramikkreationen, Näharbeiten, Schmuck, Korbflechterei… bis hin zu den Tannenbäumen der Pépinières des Sources.

Lernen Sie sie kennen und diskutieren Sie mit ihnen über ihre Leidenschaft und ihr Können.

Ob mit der Familie oder mit Freunden, es wird für jeden etwas dabei sein. Das ist der Zauber von Weihnachten!

Die Welt eben! Für die Kleinsten werden spielerische und kreative Workshops angeboten.

Und wie bei jedem festlichen Tag haben Sie die Möglichkeit, vor Ort zu essen und die guten Weine des Weinguts zu genießen

Natürlich gibt es auch andere Süßigkeiten und Überraschungen, die Sie aber nur vor Ort entdecken können!

Zu diesem Anlass bietet das Weingut seine Weine zu Vorzugspreisen an und seine Weinbar mit Schokolade und Glühwein!

