Visitez un château fort du XIIIe siècle Château Saint-Léon d’Éguisheim Eguisheim Catégories d’Évènement: Eguisheim

Haut-Rhin Visitez un château fort du XIIIe siècle Château Saint-Léon d’Éguisheim Eguisheim, 16 septembre 2023, Eguisheim. Visitez un château fort du XIIIe siècle 16 et 17 septembre Château Saint-Léon d’Éguisheim Visitez l’intérieur du château des comtes situé au centre du village. Château Saint-Léon d’Éguisheim 68420 Eguisheim Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est Le château Saint-Léon est un édifice construit sur les vestiges d’un château fort médiéval du XIIIe siècle. Il se trouve au cœur du village d’Eguisheim dans le département du Haut-Rhin (région Grand Est). De la forteresse primitive, il ne reste guère que le mur d’enceinte suivant un plan octogonal qui fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques. Dans la base Mérimée, il est référencé sous l’appellation château de Saint-Léon-Pfalz. Les restes du château fort ont été complètement remodelés à la fin du XIXe siècle par l’ajout d’une chapelle de style néo-roman dédiée à Saint Léon IX et d’une tourelle de style néo-renaissance abritant un escalier qui permet d’accéder aux étages du logis. L’affirmation diffusée depuis le XIXe siècle, que ce château serait le lieu de naissance du Pape Léon IX est cependant controversée et mise à mal par les recherches de ces dernières décennies. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Gravure de Charles Winkler Détails Catégories d’Évènement: Eguisheim, Haut-Rhin Autres Lieu Château Saint-Léon d'Éguisheim Adresse 68420 Eguisheim Ville Eguisheim Departement Haut-Rhin Lieu Ville Château Saint-Léon d'Éguisheim Eguisheim

Château Saint-Léon d'Éguisheim Eguisheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eguisheim/