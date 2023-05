EXPO Artistique municipale Château Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc EXPO Artistique municipale Château, 17 juin 2023, Saint-Jean-le-Blanc. EXPO Artistique municipale 17 – 25 juin Château Entrée libre et gratuite Les artistes de la 28e édition :

INVITÉS D’HONNEUR – Haman & Leila Biscuola

Joëlle Dubois, Véronique Bacquet,Teejo, Gaga, Cochery, Georges Riberou, Philippe Art, Léonina, Said Idouss, Eeling Ana Lee, Frédérique Rodriguez, Zou, Olivier « La Guêpe », Aude De Keukelaere, CK, Beatrice Thiercelin. Avec la participation des associations artistiques L’atelier d’en face et Le Carré Couleurs. ENTRÉE LIBRE – Samedis et dimanches de 10h à 12h et de 14h à 18h – du lundi au vendredi de 14h à 18h. Château 142, rue Demay Saint Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T10:00:00+02:00 – 2023-06-17T18:00:00+02:00

