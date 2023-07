Visite du château Saint-Hugues Château Saint-Hugues Semur-en-Brionnais, 16 septembre 2023, Semur-en-Brionnais.

Visite du château Saint-Hugues 16 et 17 septembre Château Saint-Hugues Entrée : 2 €/pers. ; gratuit pour les enfants de – de 10 ans accompagnés d’un adulte.

Pour les Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite libre du château Saint-Hugues avec un dépliant.

Château Saint-Hugues Place Bouthier de Rochefort, Semur-en-Brionnais Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 25 13 57 http://www.chateau-semur-en-brionnais.fr Le château Saint-Hugues, le plus ancien de Bourgogne, conserve un exceptionnel donjon roman des Xe et XIe siècles, ses deux tours rondes de défense, sa muraille et un bâtiment au devant édifié au XVIIIe siècle, le tout réhabilité pour une visite fort intéressante. D’une tour à l’autre et de salle en salle, découvrez l’architecture militaire médiévale caractéristique des Xe-XIIe siècles : salles de garde, « oubliettes », cheminées, escaliers étroits, peintures, gravures, etc. La visite du château se termine par une exposition permanente d’affiches manuscrites et imprimées de la Révolution française à Semur et dans le Brionnais. Dans une salle, un arbre généalogique mural retrace les ascendants et les descendants des célèbres seigneurs de Semur.

