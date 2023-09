Découvrez un château au cœur du Périgord blanc Château Saint-Germain-du-Salembre, 15 septembre 2023, Saint-Germain-du-Salembre.

Le château de Saint-Germain-du-Salembre en Périgord blanc vous ouvre ses portes !

Ce château du Périgord blanc, inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 1991, veille depuis son emplacement stratégique sur le carrefour central de la vallée du Salembre. Établi sur une ancienne villa gallo-romaine, sa construction s’étale du XIIIe siècle au XXe siècle. Sa digue médiévale sur radier gallo-romain est l’unique monument en péril de Dordogne sélectionné par la première Mission Bern 2018 et labellisé par la Fondation du Patrimoine.

Les visiteurs pourront admirer la tour chevalière/donjon du XIIIe siècle, les logis des XVe, XVIe et XVIIe siècles, la tour-escalier centrale avec son rare toit à l’impériale et les galeries couvrant toute la façade. Ils pourront aussi voir les douves d’origine, parties d’un système hydraulique plus vaste à l’origine, éléments de biodiversité et marqueurs de paysage. Visites guidées par le propriétaire toutes les heures.

Le colombier attenant est à découvrir en visite libre.

Renseignements au [05 53 82 60 10](tel:05 53 82 60 10).

Château 15 route de Saint-Astier, 24190 Saint-Germain-du-Salembre Saint-Germain-du-Salembre 24190 Les Brandes Dordogne Nouvelle-Aquitaine Château du XIIe au XXe siècle, inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques et situé au carrefour central de la vallée du Salembre.

Digue médiévale sur radier gallo-romain, unique patrimoine en péril de Dordogne sélectionné par la Mission Bern 2018. Parking en face.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Pierre Bouchilloux