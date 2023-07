Visitez la maison de Maîtres de Forge Château Rupt Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Rupt Visitez la maison de Maîtres de Forge Château Rupt, 16 septembre 2023, Rupt. Visitez la maison de Maîtres de Forge 16 et 17 septembre Château Entrée libre Vous aurez l’opportunité de visiter l’important chantier de restauration de la toiture en présence de l’entreprise Buguet accompagnée de ses maîtres charpentiers. Château 1 bis rue du château, 52300 Rupt Rupt 52300 Haute-Marne Grand Est 06 70 31 64 57 Le Château de Rupt est une maison de maître de forge typique du XIXe siècle, réalisée à partir d’un petit château du XVIIIe siècle dont la structure est toujours visible, notamment dans le grand salon. Demeure de la famille Ferry-Capitain aux XIXe et XXe siècles, dont la fonderie en fait l’une des plus importantes de l’est de la France concernant l’histoire du fer, elle arbore tous les décors typiques de l‘architecture éclectique, tout en conservant la sobriété classique de la construction d’origine.

Nichée au cœur d’un parc romantique encore présent, elle est représentative de l’art de vivre d’une famille bourgeoise dans l’épopée haut-marnaise de la fonte d’art au XIXe siècle.

Ce lieu a été sélectionné comme site emblématique du Grand Est par la Mission Stéphane Bern 2021, il entame une restauration qui durera plusieurs années. Stationnement sur site, entrée par le portail secondaire au sud de la propriété. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

