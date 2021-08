Préchac Préchac Gironde, Préchac Château Royal de Cazeneuve Préchac Préchac Catégories d’évènement: Gironde

Préchac

Château Royal de Cazeneuve Préchac, 16 octobre 2021, Préchac. Château Royal de Cazeneuve 2021-10-16 14:00:00 – 2021-10-17 17:30:00

Préchac Gironde Préchac 7 EUR – Visite guidée du Château Royal de Cazeneuve

– Visite libres des caves médiévales et sa superbe collection de vin de Bordeaux suivi de la visite des Grottes Troglodytes

– Visite libre de La Chapelle, du chemin de ronde, de l’exposition d’animaux naturalisés du parc du Chateau

+33 5 56 25 48 16

Cazeneuve

