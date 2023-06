Découvrez ce château : visite libre des appartements royaux et du parc classé au titre des Monuments historiques et Natura 2000 Château royal de Cazeneuve Préchac, 15 septembre 2023, Préchac.

Venez découvrir des appartements royaux meublés d’époque, tels que la cuisine médiévale, le salon de la reine Margot, la chapelle, les chambres du roi Henri IV et de la reine Margot, ainsi que les chemins de ronde.

Dans la cour basse du château, explorez les grottes troglodytes, les sarcophages mérovingiens et les caves médiévales.

Ne manquez pas la magnifique exposition sur la faune et la flore de Cazeneuve, ainsi qu’un film captivant sur la vallée du Ciron.

Profitez également d’une visite libre du parc, classé au titre des Monuments historiques et Natura 2000. Vous découvrirez plus d’une cinquantaine d’espèces d’arbres, une bambouseraie avec ses bambous géants et centenaires, l’ancien lavoir, le moulin, les Gorges du Ciron et la fameuse Grotte de la reine Margot. De nombreuses autres activités sont également prévues pour agrémenter votre visite.

Château royal de Cazeneuve 33730 Préchac Préchac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 25 48 16 http://www.chateaudecazeneuve.com Ancienne propriété des rois de Navarre, du roi de France Henri IV et de la reine Margot, le château est entièrement meublé avec des meubles d’époque. Le château ainsi que son parc ont été classés au titre des Monuments historiques et ont reçu 2 étoiles dans le Guide vert Michelin. De plus, la restauration du château a été récompensée par le 1er prix national 2015 des Vieilles Maisons Françaises pour sa qualité exceptionnelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:15:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Château Royal de Cazeneuve