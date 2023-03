Chasse à l’œuf de Cazeneuve Château Royal de Cazeneuve Préchac Catégories d’Évènement: Gironde

Chasse à l’œuf de Cazeneuve Château Royal de Cazeneuve, 9 avril 2023, Préchac. Chasse à l’œuf de Cazeneuve Dimanche 9 avril, 09h00 Château Royal de Cazeneuve Tarif : 12,50 €. Enfant (-12 ans) : 7 €. Sous une forme de chasse au trésor, les enfants accompagnés de leur famille sont invités à aider le lapin de Pâques de Cazeneuve.

Ce dernier, un peu débordé, doit retrouver tous les oeufs avant la venue du Roi Henri IV et de la Reine Margot. Mais, les cloches, bien farceuses, les ont cachés un peu partout dans le château. A l’issue de cette chasse royale, une surprise chocolatée attend les enfants.

Activité ayant lieu dans les parties libres du château (cour basse, chapelle, chemin de ronde et expositions) : comprise avec le billet d’entrée (prévoir un stylo). Château Royal de Cazeneuve Cazeneuve, 33730 Préchac Préchac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.chateaudecazeneuve.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-09T09:00:00+02:00 – 2023-04-09T16:00:00+02:00

2023-04-09T09:00:00+02:00 – 2023-04-09T16:00:00+02:00 chasse oeuf Pixabay

