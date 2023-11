« Murmures nocturnes de Noël » – Visite guidée au château royal de Blois Château Royal de Blois Blois, 27 décembre 2023, Blois.

Blois,Loir-et-Cher

Dans la pénombre, à la lumière d’une torche, suivez pas à pas votre guide qui vous conduira à travers les appartements royaux et autres endroits insolites. Les grands personnages qui ont habité ces lieux reprendront vie pour vous raconter leur histoire ou vous dévoiler leurs secrets ! Mystères….

Vendredi 2023-12-27 18:30:00 fin : 2024-01-05 . 22 EUR.

Château Royal de Blois

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



In the dark, by the light of a torch, follow your guide step by step who will lead you through the royal apartments and other unusual places. The great characters who inhabited these places will come back to life to tell you their stories or reveal their secrets! Mysteries…

En la oscuridad, a la luz de las antorchas, siga a su guía paso a paso mientras le conduce por los pisos reales y otros lugares insólitos. Los grandes personajes que vivieron en estos lugares volverán a la vida para contarte su historia o revelarte sus secretos Misterios…

Im Halbdunkel, im Licht einer Fackel, folgen Sie Schritt für Schritt Ihrem Führer, der Sie durch die königlichen Gemächer und andere ungewöhnliche Orte führt. Die großen Persönlichkeiten, die diese Orte bewohnt haben, werden zum Leben erweckt, um Ihnen ihre Geschichte zu erzählen oder ihre Geheimnisse zu enthüllen! Mysterien…

