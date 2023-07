Un regard sur l’avancée d’un chantier historique : la chapelle Saint-Hubert au château royal d’Amboise Château royal d’Amboise Amboise, 16 septembre 2023, Amboise.

Ces journées européennes du patrimoine seront l’occasion de découvrir l’avancée du chantier de restaurartion de la chapelle Saint-Hubert et les différentes entreprises du patrimoine vivant qui interviennent dessus depuis septembre 2021.

Classé Monument Historique dès 1840, le château Royal d'Amboise est l'un des emblématiques châteaux de la Loire, fleuve classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Située à une heure de Paris, au cœur du Val d'Amboise, cette résidence royale (fin du XVe-début du XVIe siècle) et ses jardins paysagers offrent un panorama exceptionnel sur la vallée de la Loire. De nombreux artistes européens, invités par les souverains ont transformé cette forteresse médiévale en palais de la Renaissance aux lignes élancées. Cette demeure témoigne encore de l'enfance des futurs rois Charles VIII et François Ier et des fastes de la Cour royale d'Amboise.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

