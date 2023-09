« Des chapelles, des arbres et des cieux » Château royal Collioure Catégories d’Évènement: Collioure

Pyrénées-Orientales « Des chapelles, des arbres et des cieux » Château royal Collioure, 1 octobre 2023, Collioure. « Des chapelles, des arbres et des cieux » 1 – 29 octobre Château royal 7€ adulte. Gratuit -26 ans. Entrée libre. « Des chapelles, des arbres et des cieux », photographies par Pierre Morizon : Qu’elles soient proches d’un village ou isolées dans de superbes décors naturels, qu’elles soient pré-romanes ou plus récentes, restaurées ou en ruine, les chapelles des Pyrénées-Orientales, de par leur grand nombre, constituent un inestimable patrimoine architectural redécouvert par le prisme de l’objectif de Pierre Morizon. Ces chapelles, il les magnifie sur la pellicule en noir et blanc, en se servant des décors naturels que sont les montagnes, bien souvent enneigées, les ciels méditerranéens et les arbres qui les entourent et parfois les cachent. Une quarantaine de vues sont présentées dans l’ancienne chapelle du site : l’occasion de valoriser ce lieu emblématique du monument. En complément et compris dans le tarif d’entrée, des visites commentées de l’exposition seront proposés du 10 au 13 octobre de 14h30 à 16h30. Château royal Quai de l’amirauté, 66190 Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie Cette ancienne résidence seigneuriale embellie au XIIIe siècle par les rois de Majorque a été transformée en citadelle par les rois d’Espagne au XVIe siècle. Après le traité des Pyrénées (1659), Vauban lui a donné son aspect actuel. Transformée en prison en 1939, elle est devenue le premier camp militaire disciplinaire pour les réfugiés de la guerre civile espagnole. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

