Visites guidées Insolites Château Royal Blois, 16 septembre 2023, Blois.

Visites guidées Insolites 16 et 17 septembre Château Royal Compris dans le prix d’entrée : 6€ par personne – gratuit pour les moins de 18 ans. Inscriptions obligatoires (places limitées). départ : 10h ; 14h ; 15h30 durée 2h

En compagnie d’un guide, suivez un parcours atypique du château privilégiant les parties habituellement fermées au public : tours, fortifications, combles et autres lieux insolites…

Château Royal 6 place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 http://www.chateaudebois.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 33 »}] Château des comtes de Blois devenu sous Louis XII puis François Ier château royal. Il réunit autour d’une même cour, quatre châteaux, quatre époques, quatre sommets de l’architecture française : le gothique du XIIIe siècle avec la salle des États, le gothique flamboyant et l’introduction de la Renaissance de la fin du XVe siècle avec l’aile Louis XII, la Renaissance du XVIe siècle dans l’aile François Ier et enfin l’architecture classique du XVIIe siècle de l’aile Gaston d’Orléans. Il est restauré par Félix Duban au XIXe siècle.

Le 1er étage de l’aile Louis XII abrite le musée des Beaux-arts de la ville de Blois depuis 1869. Le musée des Beaux-Arts présente une collection d’œuvres de l’époque romane jusqu’au XIXe siècle : peinture, sculpture, tapisserie…

Le château royal de Blois présente un véritable panorama de l’art et de l’histoire des châteaux de la Loire

Autour de la cour, dominée par le monumental escalier François Ier, se déploie un florilège de quatre styles de l’architecture française, le style gothique avec la salle des Etats généraux, les prémices de l’influence italienne avec l’aile Louis XII, Renaissance dans l’aile François Ier et enfin classique avec l’aile bâtie par Mansart pour le duc d’Orléans. Résidence de sept rois et de dix reines de France, le château royal est le lieu évocateur du pouvoir et de la vie quotidienne de la cour à la Renaissance, comme en témoignent les appartements royaux, meublés et ornés de magnifiques décors polychromes. parking à 5 minutes à pied

