Visitez un château du XVIIIe et son parc Château Romain-sur-Meuse, 17 septembre 2023, Romain-sur-Meuse.

Découvrez, en visite guidée ou libre, une partie de ce Château du XVIIIème siècle, ainsi que son parc.

Château 12 rue du Château 52150 Romain-sur-Meuse Romain-sur-Meuse 52150 Haute-Marne Grand Est Le château a été construit dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, par Gabriel de Messey, chambellan du duc de Lorraine. Au décès de Gabriel de Messey, en 1765, le château n’était pas encore terminé et il fallut attendre 1788 pour voir le premier propriétaire, Jean-Baptiste de Thumery, un colonel du régiment du Royal Lorraine, habiter les lieux. Durant la Révolution, Madame de Bienville, fille du colonel de Thumery, fit les derniers aménagements, en faisant débroussailler les terrains entourant le château pour y créer des jardins et des vergers. Elle fit installer dans la cour d’honneur, deux tapis de pelouses, bordant une grande allée principale. Le château et son pigeonnier ont été inscrits au titre des Monuments Historiques en 1992. Le château est actuellement en cours de rénovation. Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

