Saint-Rémy-de-Blot A la découverte de Château-Rocher Château Rocher Saint-Rémy-de-Blot, 17 septembre 2023, Saint-Rémy-de-Blot. A la découverte de Château-Rocher Dimanche 17 septembre, 10h30 Château Rocher Prévoir des chaussures de marches et une bouteille d’eau. Par la voie royale, accès principale au château de Blot le Rocher à l’époque médiéval venez retracer l’histoire de ce site et de sa forteresse le temps d’une mâtinée.

Possiblité de finir la visite par un pique-nique tiré du sac sur le site.

Attention ! : le départ pour la visite se fait sur le parking de Rochocol sur la D109 qui suit la Sioule depuis le pont de Menat en direction de Châteauneuf-les-Bains (et pas au niveau du château ou de son parking). Votre guide viendra à votre rencontre. Château Rocher Château de Blot-le-Rocher, dit Château-Rocher, 63440 Saint-Rémy-de-Blot, Puy-de-Dome Saint-Rémy-de-Blot 63440 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 26 33 04 http://chateau-rocher.fr SITE FERME AU PUBLIC JUSQU’EN 2015 INCLUS Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

