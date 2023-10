Film « Des abeilles et des hommes – Et si les abeilles disparaissaient » Château Robillard Saint-André-de-Cubzac, 2 novembre 2023, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

Film » Des abeilles et des hommes – Et si les abeilles disparaissaient » suivi d’un débat avec des agriculteurs et des apiculteurs. Un film de Markus Imhoof de 2013.

Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze ans. Cette épidémie, d’une violence et d’une ampleur phénoménale, est en train de se propager de ruche en ruche sur toute la planète. Partout, le même scénario : par milliards, les abeilles quittent leurs ruches pour ne plus y revenir. Aucun cadavre à proximité. Aucun prédateur visible…..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . EUR.

Château Robillard Rue Robillard

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Film « Des abeilles et des hommes – Et si les abeilles disparaissaient » followed by a debate with farmers and beekeepers. A 2013 film by Markus Imhoof.

Between 50 and 90% of bees have disappeared in the last fifteen years. This epidemic, of phenomenal scope and violence, is spreading from hive to hive across the planet. Billions of bees are leaving their hives, never to return. No corpses nearby. No visible predators….

Película « De abejas y hombres – ¿Y si desaparecieran las abejas? », seguida de un debate con agricultores y apicultores. Una película de Markus Imhoof de 2013.

Entre el 50 y el 90% de las abejas han desaparecido en los últimos quince años. Esta epidemia, de dimensiones y violencia fenomenales, se extiende de colmena en colmena por todo el planeta. El escenario es el mismo en todas partes: miles de millones de abejas abandonan sus colmenas para no volver jamás. No hay cadáveres cerca. No hay depredadores visibles….

Film « Des abeilles et des hommes – Et si les abeilles disparaissaient » (Von Bienen und Menschen – Was wäre, wenn die Bienen verschwinden würden) mit anschließender Diskussion mit Landwirten und Imkern. Ein Film von Markus Imhoof aus dem Jahr 2013.

In den letzten 15 Jahren sind zwischen 50 und 90% der Bienen verschwunden. Diese Epidemie von phänomenaler Gewalt und Ausmaß breitet sich von Bienenstock zu Bienenstock auf dem ganzen Planeten aus. Überall das gleiche Szenario: Milliarden von Bienen verlassen ihre Stöcke und kehren nicht mehr zurück. Keine Leichen in der Nähe. Keine sichtbaren Räuber….

Mise à jour le 2023-10-09 par Bourg Cubzaguais Tourisme